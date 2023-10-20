الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الثورى لحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": القضية الفلسطينية فى وجدان كل عربى

محمد اللحام
محمد اللحام

علق محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحة دور قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إن القضية الفلسطينية في وجدان كل عربي.

وأضاف أنه قبل يومين حاول الخروج عن الدبلوماسية الإعلامية والحديث حول اتحاد الدول العربية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قدرة الاحتلال على المساس بها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أصرت على إرسال مساعدات إلى بوابة رفح لإجبار العدو على فتح المعبر أمامها من أجل الوصول إلى المواطنين الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية حركة فتح محمد اللحام الاراضي الفلسطينية المحتلة

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