عضو الثورى لحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": القضية الفلسطينية فى وجدان كل عربى

علق محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحة دور قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إن القضية الفلسطينية في وجدان كل عربي.

وأضاف أنه قبل يومين حاول الخروج عن الدبلوماسية الإعلامية والحديث حول اتحاد الدول العربية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قدرة الاحتلال على المساس بها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أصرت على إرسال مساعدات إلى بوابة رفح لإجبار العدو على فتح المعبر أمامها من أجل الوصول إلى المواطنين الفلسطينيين.