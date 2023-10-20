الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: قمة القاهرة للسلام ستضع القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولى

غزة
غزة

علق حمادة فراعنة، كاتب ومحلل سياسي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحة دور قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إن قمة القاهرة للسلام ستضع القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي.

 

وأضاف أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي والمحوري والرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى.

 

وأشار إلى أن مصر كانت ولاتزال وستظل هي المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة لافتًا الى حجم الاستجابات الدولية التي لاقتها دعوة الرئيس لعقد القمة بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة ودليل على نجاحها واستمرار دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية كاتب ومحلل سياسي الاراضي الفلسطينية المحتلة حمادة فراعنة

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