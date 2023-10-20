الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل عاطل بالقاهرة على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة بتجديد حبس المتهين بقتل مواطن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات العثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم، وكذلك رش خرطوش لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

وأفادت التحقيقات بأنه بعد ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض، والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

 واعترفا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا، فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب.

 وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه استعنا بالمتهم الآخر وتوجها إليه وبحوزتهما الأسلحة النارية والبيضاء، وعصا خشبية "شومة" وقاما بالتعدي على المجنى عليه بالضرب ثم قاما بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته.

تجديد حبس المتهمين بقتل القاهرة عاطل رش خرطوش

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