حبس المتهمين بقتل مواطن بالقاهرة

أمرت النيابة بحبس المتهين بقتل مواطن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت التحقيقات العثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

وأفادت التحقيقات بأنه بعد ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا، فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب، وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه إستعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وعصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته.