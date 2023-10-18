الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس ثلاثة متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين تاجروا في المخدرات وجمعوا مبالغ كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.

كما أنَّهم متورطون بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.

المواد المخدرة النيابة العامة المختصة شراء العقارات القاهرة الجيزة أخبار الحوادث

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