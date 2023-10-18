حبس متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أمرت النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس ثلاثة متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين تاجروا في المخدرات وجمعوا مبالغ كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.

كما أنَّهم متورطون بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.