دبلوماسى أمريكى سابق لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تبذل مجهودات كبيرة لإدخال المساعدات لغزة

علق جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا دور قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها غدا السبت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إنه من الضروري إدخال المساعدات لغزة ومصر تبذل مجهودات كبيرة.

وأضاف أن هناك الكثير من المساعي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة من خلال تقدييم 100 مليون دولار للفلسطينيين، موضحًا أنه لا بد من إيصال المساعدات والمياه والكهرباء والوقود لقطاع غزة.

وأشار إلى أن قمة القاهرة للسلام من أجل الوصول لطريق للمضي قدمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.