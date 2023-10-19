الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية لاستضافة مهرجان التمور الدولى السابع بسيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام محمد بكر رئيس مجلس مدينة سيوة، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة الاستعدادات النهائية لاستضافة مهرجان التمور الدولى السابع بسيوة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى ووزارة الصناعة، وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلى الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول.

تفقد محافظ مطروح قاعة المؤتمرات وباكيات العرض وخيمة عرض المنتجات اليدوية والحرفية، وكذلك الأعمال التجميلية والجدارية الجديدة بمدخل المدينة مع التوجيه بالظهور بالشكل الحضارى اللائق بضيوف المهرجان الدولى.

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