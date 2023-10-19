ختام الموسم السياحي لطائرات "الشارتر" القادمة لمطار مرسى مطروح لموسم 2023

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحي لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولي لموسم عام 2023، والذى شهد استقبال 214 رحلة طيران "شارتر" من عددا من الدول الأوروبية والأجنبية على مدار أكثر من 5 شهور، شهدت خلالها محافظة مطروح حالة من الرواج والانتعاش السياحي الكبير.

وذلك نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية في سيوة، وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.

توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة بلغات مختلفة

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف أن رحلات طيران "الشارتر" حملت على متنها عدد منها الجنسيات المختلفة (إيطالية وصربيا وسلوفاكيا وتشيكية)، وكان منها 134 رحلة من إيطاليا، و33 رحلة من التشيك، و33 رحلة من سلوفاكيا، و14 رحلة من دولة صريبا، وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، و"البروشورات" الدعائية وكروت البريد التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات .

وفي سياق اخر كان قد عقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، لقاء مع الشباب المتطوعين للعمل بمهرجان التمور بحضور محمد محمود، مدير مركز إعلام سيوة، والشيخ دياب إبراهيم، ممثل الجمعيات الأهلية.

دور الشباب في ظهور سيوة بالشكل اللائق

بدأ اللقاء بكلمة للشيخ دياب إبراهيم ممثلا عن لجان المتطوعين بالمهرجان، موجها الشكر لجميع الحضور، مؤكدا ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل من أجل النهوض بالواحة، مشيدا بروح التكامل بين الجميع ودور الشباب في ظهور سيوة بالشكل اللائق.