رئيس مدينة سيوة يلتقى المتطوعين فى مهرجان التمور

عقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، لقاء مع الشباب المتطوعين للعمل بمهرجان التمور بحضور محمد محمود، مدير مركز إعلام سيوة، والشيخ دياب إبراهيم، ممثل الجمعيات الأهلية.

دور الشباب في ظهور سيوة بالشكل اللائق

بدأ اللقاء بكلمة للشيخ دياب إبراهيم ممثلا عن لجان المتطوعين بالمهرجان، موجها الشكر لجميع الحضور، مؤكدا ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل من أجل النهوض بالواحة، مشيدا بروح التكامل بين الجميع ودور الشباب في ظهور سيوة بالشكل اللائق.

تقديم جميع الدعم لدور الشباب

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة تقديم كل الدعم لدور الشباب مع أهميته في خطوات التنمية وصقل خبراتهم الميدانية والسياسية، والترحيب بجميع الآراء الجادة من أجل تحقيق المصلحة العامة للواحة، مشيدًا بدور شباب واحة سيوة ووعيهم الوطني وحفاظهم على تقاليد وهوية مجتمعهم مع تميزهم وتكاتفهم الدائم.

تطوير قطاع التمور

من جانبه، استعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جانبا مما تحقق من عقد تلك المهرجانات والمؤتمرات بسيوة في تطوير قطاع التمور بسيوة مما أسهم في الوصول بالتمور السيوية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك في إطار العمل على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع كل الجهات المشاركة في نجاح المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بسيوة.