برلماني: نؤكد دعمنا الكامل لموقف الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

أكد النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب، على دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض مصر قيادة وشعبًا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير قطاع غزة إلى سيناء، لافتا أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة وأن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال بيان صحفي، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر، مثمنًا تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه.

عضو مجلس النواب: مصر لن تتهاون ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطينى وتهجيره من أرضه

وتابع أن مصر لن تتهاون ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطينى وتهجيره من أرضه، موضحا أن مصر ترفض جميع الاعتداءات الغاشمة على المواطنين المدنيين، فضلا عن أنها دائما تسعى دائما لمساندة الشعب الفلسطينى، مطالبا الشعب الفلسطينى بأن يتحمل وأن يصمد على أراضيهم وعدم تركها لقوات الاحتلال وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال بترك منازلهم.

وطالب النائب محمود توشكى المجتمع الدولى وجميع دول العالم بذل ما في وسعهم لوضع حد لهذا الوضع المروع وتوفير حماية للمدنيين والعمل على وضع مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع بشكل عاجل، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسى من أجل إنقاذ الاشقاء الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وإفشال محاولات تصفيتها.