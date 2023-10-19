الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن".. وحزب العدل: "مصر السند الحقيق للأمة العربية"

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي للأحزاب

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، حرصت على تلبية الدعوه الكريمه لحزب مستقبل وطن لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب العدل، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب “مستقبل وطن” لدعم القضية الفلسطينية، أنه في وقت المخاطر تقف مصر دائمًا على قلب رجل واحد. 

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واقترح النائب عبد المنعم امام،  أن ترسل الأحزاب المصرية بيانات مترجمة بلغات العالم، مع إطلاق مبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نوضح فيه للجمبع حقيقة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أهالى فلسطين.

وعقد حزب “مستقبل وطن” مؤتمرًا جماهيريًا بشأن أحداث قطاع غزة بحضور قيادات الحزب، ومشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم “حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيل”.

النائب عبد المنعم إمام حزب العدل القضية الفلسطينية المؤتمر الجماهيرى الاطراف الدوليه

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