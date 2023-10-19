الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام الوفد: "جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل"

مؤتمر الأحزاب المصرية
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

قال د. ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي ضحّى بنفسه فى 30 يونيو 2013 ولم يطلب من الشعب أن يصفق له، وكذلك قام بعمل الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات فى الدولة، ولم يطلب من أحد أن يدعمه، لذلك هو بطل حقيقي، ونؤيده في أي قرارات يخذها لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح "الهضيبي"، خلال كلمته بمؤتمر دعم فلسطين، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المختلفة، وعدد من النواب والمواطنين بقاعة الأزهر للمؤتمرات، أن مستقبل مصر يصنعه المصريون أنفسهم، وقرار النصر يكتبه أيضًا الشعب المصري، مشيرًا إلى أننا "جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل"، مطالبا المشاركين في القاعة بترديد هذا الهتاف.

وعقد حزب مستقبل وطن مؤتمرًا صحفيًا وجماهيريا هاما بشأن أحداث قطاع غزة بحضور كل قيادات حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسها حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيل.

وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية؛ للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الوفد ياسر الهضيبي الوفد الشيوخ عبدالفتاح السيسي الشعب

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