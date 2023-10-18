حزب الوفد يعلن دعمه للقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين

نظم صحفيو وأعضاء حزب الوفد وقفة رمزية تضامنا مع الإخوة الفلسطينيين وضد تهجيرهم والمجازر التي ارتكبت في حقهم، ورددوا هتافات منها “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

وأعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة دعمه وتأييده لقرار القيادة السياسية بالتصدي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حفاظا على الأمن القومي المصري، الذي هو خطا أحمر لن نقبل المساس به بأي حال.

وأكد حزب الوفد أن جموع المصريين مع القيادة السياسية في قرارها، وعلى استعداد للنزول بالملايين لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة، والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، فالجميع لن يقبل العبث بأمن واستقرار هذا الوطن أو التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي بذل الشعب المصري من دمه وروحه من أجل استعادتها من أيدي الاحتلال الغاشم.

كما أكد الحزب أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني، كانت رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تتزعزع عن موقفها، كما أنه وضع وضع العالم كله أمام مسئولياته بضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، ووقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي على مدار ١٠ أيام متتالية.

وشدد حزب الوفد بجميع أعضائه وهيئاته التنظيمية على وقوفه خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، وفقا لمقتضيات الأمن القومي.