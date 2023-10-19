الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى سابق: قمة القاهرة للسلام فرصة حقيقية لحسم الصراع العربى الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنّ انعقاد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، والحرب المدمرة الإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو في حد ذاته أمر مهم للغاية، لأنها ستبحث قضايا وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين والبحث أيضًا في قضايا حل الصراع.

وأضاف “العجرمي” خلال مداخلة هاتفية لـ“لقاهرة الإخبارية”، أن ما يريده الأشقاء في مصر والأشقاء العرب الذين يتخذون مواقف جدية في دعم الشعب الفلسطيني هو أن تتوقف آلة الدمار التي تشن حربًا بربرية على الشعب الفلسطيني، بجانب البحث في آليات التسوية السياسية بدءًا من وقف هذه الحرب.

وأوضح وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أنه على الرغم من نجاح أو فشل هذه القمة أو غيرها مرتبط أساسًا بالمواقف الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال. 

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