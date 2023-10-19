خالد سرحان: "بحمد ربنا على الرئيس السيسي وإحنا مع فلسطين وفي ضهرهم"

أعرب الفنان خالد سرحان، عن فخره بموقف مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، والحفاظ على الأراضي المصرية.

وقال “سرحان” في تصريح لـ"الدستور": “أنا بحمد ربنا على أننا عندنا رئيس جمهورية ضميره وقلبه مع كل العرب فأنا مطمئن أن الغمة دي قريباً ستزول بفضل الله أولا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف أنه يدعم جميع قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، متمنيًا أن يعم السلام على أهل غزة في القريب العالجل، وأردف قائلا: “ربنا يفك كربهم ويعدي أيامهم على خير وينصركم على هذا العدو الإسرائيلي الفاحش وإحنا معاكم وفي ضهركم قلبا وقالباً”.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية”.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".