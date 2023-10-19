"لا توطين ولا تهجير".. وقفة نسائية للصحفيات احتجاجًا على جرائم الاحتلال

انطلقت منذ قليل، الوقفة الاحتجاجية النسائية التي تنظمها مجموعة صحفيات مصريات أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد.

وتعالت هتافات المشاركات في الوقفة منددين بالاحتلال وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهن لمخطط التهيجر.

وتعالت الهتافات خلال الوقفة: "لا هنبدل ولا هنأجر أرض غزة لا تقدر، لا توطين ولا تهجير.. التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح، التحرير بالبندقية مش بحلول استسلامية، لا توطين ولا تهجير.. دم ولادنا لفلسطين، يا اللي واقف على الحدود قتلوا الاطفال في فلسطين، الإبادة صهيونية والمقاومة فلسطينية..، الشعب يريد تحرير فلسطين، من القاهرة الف تحية يا مقاومة يا فلسطينية.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني واستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل “الصحفيين” جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والج معية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.