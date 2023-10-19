الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"منتدى شباب العالم" يناشد المنظمات الدولية للمساهمة في تسهيل دخول المساعدات لغزة

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أدان منتدى شباب العالم الأحداث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين، ويعرب عن مدى الحزن لفقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، ويدعو الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على مستشفى المعمداني، حيث إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمستشفيات لا يتعارض فقط مع القوانين الدولية وكل القواعد الإنسانية، بل من شأنه أن يصعب الحياة داخل القطاع وهم في أشد الاحتياج للمواد الطبية والعلاجية تحت هذا القصف.

 

الحفاظ على المواثيق الدولية

لذا يناشد منتدى شباب العالم المنظمات الدولية بأن تساهم بدورها في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، لما يمر به القطاع من لحظات حرجة، حيث إن الحصول على الماء، والغذاء والمكان الآمن يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، لذلك ندعو كل المسئولين أو كل من له شأن بأن يُسرّع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين، فلا يجب التنازل عن المواثيق والقوانين الدولية وكل الحقوق الإنسانية، فالعالم لا بد من أن يتحد ليضمن أن يتم حفظ حقوق الحماية والكرامة لكل إنسان، بغض النظر عن جنسيتهم أو طرفهم في النزاع.

ويطالب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار للحد من المزيد من العنف ضد الأرواح الأبرياء لتمهيد الطريق لعمل مناقشة سلمية وحضارية.

 

تفويض الرئيس

وأكد المنتدى في بيان له، أنه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام، يدعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفوضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة، ففي هذه الأوقات الصعبة يجب علينا ألا ننسى إنسانيتنا. 

مصر منتدى شباب العالم الرئيس السيسي فلسطين غزة الإحتلال الإسرائيلي المنظمات الدولية

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