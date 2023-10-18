"منتدي شباب العالم": نؤيد موقف الدولة الداعم لحقوق القضية الفلسطينية

قال منتدى شباب العالم إنه يعبّر عن كامل تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دعم "منتدى شباب العالم" وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزّل من الفلسطينيين.

وتابع المنتدى في بيان له: "انطلاقًا من أفكارنا ومبادئنا التي دعونا إليها طوال السنوات الماضية في حفظ السلام والأمن الدوليين، والتي اتسقت مع رؤى قادة ومفكري العالم الداعين للسلام والحريصين على انتشاره بين شعوب العالم.. فإننا ندعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة".