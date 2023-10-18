الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"منتدي شباب العالم": نؤيد موقف الدولة الداعم لحقوق القضية الفلسطينية

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قال منتدى شباب العالم إنه يعبّر عن كامل تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم. 

ويأتي ذلك تأكيدًا على دعم "منتدى شباب العالم" وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزّل من الفلسطينيين.

وتابع المنتدى في بيان له: "انطلاقًا من أفكارنا ومبادئنا التي دعونا إليها طوال السنوات الماضية في حفظ السلام والأمن الدوليين، والتي اتسقت مع رؤى قادة ومفكري العالم الداعين للسلام والحريصين على انتشاره بين شعوب العالم.. فإننا ندعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة".

مصر الرئيس السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب غزة فلسطين المجتمع الدولي

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

بعد دعوة الرئيس السيسي لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس