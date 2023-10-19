"افتحولنا الحدود".. طلاب الجامعة الروسية يتظاهرون للدفاع عن فلسطين

نظّم طلاب الجامعة الروسية اليوم الخميس، مسيرة للدفاع عن القضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع القصف والعنف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكانت هذه المسيرة الطلابية تحمل شعار “افتحولنا الحدود”.

غارات الاحتلال مستمرة

وحرص طلاب هذه المسيرة على رفع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري للتأكيد على تبني مصر قضية القدس دائمًا.

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير أهالي غزة كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

مجزرة فلسطين

وندد المصريون بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

والجدير بالذكر، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف حتى الآن، حيث مازال الشعب الفلسطيني يفقد أرواحه على أيدي هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يعلم شيئًا عن الحقوق والإنسانية.