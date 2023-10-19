على هتافات "فلسطين عربية".. محامون أدفو يدعمون أهالي غزة

شهدت محكمة إدفو شمال محافظة أسوان، وقفة لعدد كبير من أعضاء نقابة المحامين أمام مقر المحكمة ليعلنوا دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وجاءت وقفة المحامين تضامنًا ودعمًا للقضية الفلسطينة لليوم الثانى على التوالى، حيث أن شهد أمس وقفة احتجاجية لمحامين أسوان امام مجمع المحاكم بشارع كورنيش النيل داخل المدينة، ليستكملو دعمهم اليوم أمام محكمة إدفو شمال أسوان.

وتم ترديد عدد من العبارات الوطنية التي تدعم الشعب الفلسطيني وترفض الأفعال الوحشية التى ساهمت فى زعزعة أمن واستقرار الأخوة فى غزة وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالي غزة.

ومن أبرز عبارات محامين إدفو خلال تجمعهم أمام محكمة ادفو، فلسطين عربية، ويسقط الجيش الإسرائيلي تسقط إسرائيل ".

محامين ادفو

محامين ادفو

محامين ادفو

محامين ادفو

محامين ادفو

محامين ادفو