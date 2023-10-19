محافظ أسوان يتابع أعمال مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تخطيط أعمال الرصف التي تمت لـ 4 محاور مرورية تشمل شوارع: الشواربي الجديد وخلف الطابية وسنية طه وشرق البندر بأطوال 3 كم بإشراف من مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملواني، مدير عام المديرية، وهو الذي توازى مع تخطيط ساحات الانتظار لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة.

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة المحافظة لاستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل.

تطوير منطقة الطابية التاريخية

وأوضح أن ذلك يتكامل مع إنهاء باقى مكونات مشروع التطوير للمنطقة، والتى تشمل البوابات والأسوار واللاندسكيب، على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لاستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تم مراعاة كل الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية والإنسانية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بالشكل الحضارى والسياحى والجمالي الذي يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية، فضلًا عن نشر الرامبات الخاصة بذوي الهمم، وهو الذى يتم مراعاته فى مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض أسوان.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي لتصبح المنطقة التاريخية بمثابة متحف مفتوح، للتنزه وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجاز هذا المشروع الحيوي.

أعمال التطوير

أعمال التطوير