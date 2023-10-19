نائب بالتنسيقية: "هعلّم ابني إن إسرائيل كانت وستظل عدوًا للأبد"

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إسرائيل كانت وستظل عدوًا للأبد، مندّدًا بجرائم وانتهاكات الاحتلال وما يرتكبه من مجازر ومذابح وعمليات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أضاف بدر، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم:"عملنا اتفاقية سلام مع إسرائيل سنة 1979 ورغم معاهدة السلام تم ضبط عملية تجسس عام 1985 من 9 أفراد ينتمون إلى الموساد، وفى عام 1986 تم ضبط شبكة تجسس جديدة من العاملين في المركز الأكاديمي الإسرائيلي وفى 1987 و1992 و1996، خلال هذه الفترة تم القبض على 64 جاسوسًا في ظل السلام، وفي 2004 نشر بحث عن تهجير الفلسطينيين فى غزة".

واختتم بدر كلمته، قائلاً: أبويا زمان قالى إن إسرائيل عدو، كانت ولازالت وهتفضل عدو، والنهاردة وامبارح وبكرة هعلم ابنى إن إسرائيل عدو للأبد".

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب؛ لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.