اختتام الدورات التدريبية لتنمية مهارات المعلمين والإداريين بمعاهد كفر الشيخ

تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، فعاليات اليوم الختامي لعدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات معلمي الصف السادس بالمرحلة الابتدائي على المناهج الجديدة، وكذا لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، حيث تفقد فضيلته أربع دورات تدريبية بـ 8 قاعات تدريب بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، ومعهد كفرالشيخ الثانوي بنين.

كما شهد رئيس المنطقة فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية للصف السادس الابتدائي والتي أقيمت لتنمية مهاراتهم على المنهج الجديد، بناءًا على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وعقدت هذه الدورة بقاعة تدريب الجودة بمعهد محمد رجب الابتدائي، وتضم 20 متدربًا بكل قاعة.

3 برامج لتدريب الادرايين

وكانت المنطقة قد أجرت أيضًا ثلاث برامج تدريبية للإداريين بالمعاهد كل برنامج يضم قاعتان تدريب، بناءًا على توجيهات الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، وكان أولهم برنامج تنمية مهارات إداريين معاهد المنطقة على الأعمال الإدارية، وقد أقيم أحدهما بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، والأخر بمعهد كفرالشيخ الثانوي بنين، ويستفيد منه 20 متدربًا بكل قاعة.

وقد نظمت المنطقة أيضًا البرنامج التدريبي الثاني لتنمية مهارات الإداريين على أعمال المسئول المالي بالمعاهد، للتدرب على كيفية التعامل مع الأعمال المالية، وتقام هذه الدورة بمعهد كفرالشيخ الثانوي بنين، ويحضر بها 20 متدربًا بكل قاعة.

كما اختتم اليوم البرنامج التدريبي الثالث لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على أعمال الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع برنامج (word)، والذي أقيم بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، ويستفيد منه 20 متدربًا بكل قاعة.

ومن جانبه حرص الدكتور «شهاوي» على متابعة هذه الدورات التدريبية في اليوم الختامي لها، لمتابعة مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات، مؤكدًا على حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.



وأشار رئيس المنطقة، خلال لقاءه اليوم بالمتدربين إلى أهمية الاستفادة من هذه الحزم التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الإرتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.

وأوضح مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن هذا التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لرفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بكفرالشيخ، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تلك الدورات التدريبية الحديثة التي يشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا بأنه يحاضر في البرامج كوكبة من المحاضرين المتميزين وذوي الكفاءة ممن لديهم الخبرة بمنظومة التعليم الجديدة، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب في شرح المناهج المتطورة، وفقًا للمنظومة التعليمية الجديدة.