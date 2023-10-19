الكنيسة اللاتينية تحيي ذكرى القدّيس بولس الصليب الكاهن

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم الخميس، بذكرى القدّيس بولس الصليب، الكاهن، الذي ولد في أقليم ليجوريا في ايطاليا عام 1604. ساعد أباه وهو شاب في تجارته. ثم زهد بكل شيء وطلب الكمال وأخذ يخدم الفقراء والمرضى.

وسيم كاهنا وتابع عمل خدمته لخلاص النفوس، ففرض على نفسه أعمال التقشف، وتفرغ للنشاطات الرسولية، وبنى لذلك المؤسسات، وتوفي في روما عام 1775.

كما تحتفل الكنيسة أيضًا، بذكرى القدّيسَين يوحنّا دي بريبوف وإسحاق يوغ، الكاهنَين ورفقائهما الشهداء، وذلك بين عام 1642 و1649 في أمريكا الشمالية حيث عُذّبَ وقُتِلَ على يد هنود الهورون والإيروك ثمانية رهبان من الرهبنة اليسوعية الذين كانوا يبشرون أهل تلك البلاد الأصليين. استشهد اسحق جُوك

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"الوَيلُ لكم يا عُلماءَ الشريعَة، قَدِ استَولَيْتم على مِفتاحِ المعرفة!" كلمة "الوَيلُ لكم"، التي تعلنُ عن آلام لا تُحتَمل، تُطبَّقُ على أولئك الذين كانوا سيُسلَمون قريبًا إلى العقاب المريع. مفتاح المعرفة هو الشريعة بحدّ ذاتها التي كانت طيفًا لعدالة يسوع المسيح ووجهًا لها. إذًا، كان واجبًا على علماء الشريعة أن يتمعّنوا بشريعة موسى وبأقوال الأنبياء، وبالتالي أن يفتَحوا أبواب معرفة الرّب يسوع المسيح أمام الشعب اليهودي.

لكن بعيدًا عن القيام بذلك، كانوا يشّككونَ في ألوهّية معجزاته، ويعترضونَ على تعليمه قائلين للشعب: "لماذا تُصغونَ إليه؟" هكذا، أخذوا مفتاح المعرفة أو سرقوه. ثّم أضافَ ربّنا يسوع المسيح: "فلَم تدخلوا أنتم، والذينَ أرادوا الدخولَ منَعتُموهم". الإيمان هو أيضًا مفتاح المعرفة، لأنّ الإيمان يؤدّي إلى معرفة الحقيقة، وفقًا لكلام النبيّ أشعيا: "إن كنتم لا تؤمنونَ، لن تفهَموا شيئًا".

إذًا، إستولى علماء الشريعة على مفتاح المعرفة، حين مَنعوا البشر من الإيمان بالرّب يسوع المسيح. مفتاح المعرفة هو تواضع الرّب يسوع المسيح الذي رفضَ علماء الشريعة أن يفهَموه بأنفسهم أو أن يدَعوا أحدًا يفهمُ ذلك. تحت اسم اليهود، أدانَ المُخلِّص أولئكَ الذين كانوا يستأثرونَ عن غير حقّ بتعليم معرفة الله، أولئكَ الذين كانوا يمنعونَ الآخرين من الدخول، أولئكَ الذينَ كانوا يجهلونَ تمامًا ما كانوا يعلِّمونَه.