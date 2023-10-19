الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى 4 من قديسيها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس مطرا الشيخ السكندري.

وقال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس مطرا الشيخ ،الذي عاش في القرن الثالث الميلادي، وكان من أهل الإسكندرية، مؤمنا مسيحيا. ولما ملك داقيوس أثار عبادة الأوثان.

 واضطهد الشعب المسيحي في كل مكان ووصلت أوامره إلى الإسكندرية. فوقع الاضطهاد على أهلها وسعى بعضهم ضد هذا القديس فاستحضره إلى الإسكندرية وسأله عن إيمانه، فاعترف بالسيد المسيح انه اله حق من اله حق. فأمره الوالي بالسجود للأصنام، ووعده بوعود جزيلة فلم يقبل منه، فتوعده بالعقاب فلم يرجع عن رأيه، بل صاح قائلا: أنا لا أسجد إلا للمسيح خالق السماء والأرض، فغضب الوالي وأمر بضربه، فضرب ضربا موجعا وعلقوه من ذراعه، ثم حبسوه، وجرحوا وجهه وجبينه بقضيب محمى. وأخيرا إذ بقى مصرا على إيمانه، ضربوا عنقه خارج المدينة.

استشهاد القديس اباهور وطوسيا وأولادهما والأنبا أغاثون المتوحد

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى استشهاد القديس اباهور وطوسيا وأولادهما والأنبا أغاثون المتوحد

هذا ونظمت إيبارشية أبو قرقاص اللقاء النصف سنوي لخدام وخادمات مرحلة إعدادي، وحمل عنوان «لِيَكُنْ نُورٌ»، في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. 

بجانب صلاة القداس الإلهي تضمن اللقاء محاضرة ألقاها نيافته بعنوان "صور مشوّهة عن الله"، ومحاضرة ألقاها الأب القس بولس عبوده كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأبو قرقاص بعنوان "هل إله العهد القديم إله دموي؟"، وفقرات ترانيم.

كما كرّم نيافة الأنبا فيلوباتير عددًا من أمناء الخدمة في ختام اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية.

نظمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، خلال الأسبوع الماضي، خمس حفلات بكنائس الإيبارشية للخريجين من أبنائها في الشهادات الدراسية المختلفة لعام ٢٠٢٣، بينما أقيم حفل الختام أمس، تحت عنوان "حلمك حياتك"، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر، وبحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية. 

وتضمن الحفل لقاءً مع نيافته حول عنوان الاحتفال، وفقرات ترانيم وعروض من تقديم الفرق الموسيقية والمسرحية التابعة لكنائس الإيبارشية، وكذلك ترانيم قدمها كورال "أم النور" التابع لكنيسة السيدة العذراء بحي الدقي في القاهرة، وفقرات ترفيهية للأطفال.

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