الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن رسالة اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مشيرًا إلى أن "رسالة محمد صلاح أهم بكثير من رسائل أخرى، منها رسالة باسم يوسف".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "اللاعب محمد صلاح يعرف حجم نجوميته وتأثيرها، ويتكلم بشعور الإنسانية، ولكن الهجوم على محمد صلاح ليس لصالح القضية الفلسطينية، رغم أنه تبرع في بداية الأمر لمساعدة أهالي فلسطين بقطاع غزة".

محمد صلاح يتحدث بلغة العقل والمنطق

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن محمد صلاح يتحدث بلغة العقل والمنطق التي يفهمها العالم، وهو نجم عالمي يعلم دوره ومساحته وحدوده، لذلك يتحدث بلغة الإنسانية، معقبًا: "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح، لأنه مستهدف من قبل جماعة الإخوان، بسبب مساندته للدولة".

ونوه بأنه تم ابتزاز محمد صلاح من قبل بعض الإعلاميين بأساليب رخيصة جدًا، لافتًا إلى أن محمد صلاح تعامل مع القضية الفلسطينية، كنجم يعرف مدى تأثيره.

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