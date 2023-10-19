الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخر تطورات موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام سيمبا

علي معلول
علي معلول

اقترب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور أساسياً ضمن تشكيل المارد الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها في السادسة مساء غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي. 

وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الطبي للأهلي أن استبعاد معلول من ودية منتخب بلاده أمام اليابان الأخيرة لمنحه أكبر فرصة لالتقاط الأنفاس وعلاج الإجهاد العضلي الذي يعاني منه ويقربه من المشاركة أساسيا غدا خاصة وأن كان هناك تفكير في الدفع بزميله كريم الدبيس أساسيا ولكن جاء غياب معلول عن ودية اليابان الأخيرة ليزيد من فرصه في المشاركة أساسيا.

ومن المقرر أن يحسم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى فى مران اليوم الموقف النهائى لعلى معلول الظهير الأيسر من الدفع به أساسيا أو منحه راحة لمواجهة الإياب فى ظل عودته من رحلة طويلة بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مواجهتى كوريا الجنوبية واليابان.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة سيمبا المقرر لها مساء غد فى ذهاب دور الثمانية من بطولة الدورى الإفريقي. 

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق خاصة مع الضغط والإرهاق الشديد الذى يعانى منه اللاعبون والذى أغلبهم كانوا ضمن منتخبات بلادهم.

على معلول الاهلى سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي منتخب تونس

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