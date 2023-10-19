رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق بث بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق يوم غدٍ الجمعة.

وأبرم قطاع الرياضة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدًا حصل بموجبه على حقوق بث مباريات البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتي ستنطلق غدًا بمباراة سيمبا التنزاني والأهلي بالعاصمة دار السلام.

وسيشارك في النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم ثمانية أندية، هى الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني، وإنيمبا النيجيري، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي.

وستنطلق النسخة الأولى للدوري الإفريقي، بمواجهة سيمبا التنزاني والأهلي، والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة، في السادسة مساء، على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وستقام منافسات الدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل، حيث يبلغ مجموع جوائزها 14 مليونًا و400 ألف دولار.

جوائز بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

البطل سيحصل على 4 ملايين دولار.

الوصيف سيحصل على 3 ملايين دولار.

المتأهلون إلى نصف النهائي سيحصلون على مليون و700 ألف دولار.

المتأهلون إلى ربع النهائي سيحصلون على مليون دولار.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الإفريقي

الذهاب

سيمبا X الأهلي.. الجمعة 20 أكتوبر

مازيمبي X الترجي.. السبت 21 أكتوبر

بيترو أتلتيكو X صن داونز.. السبت 21 أكتوبر

إنيمبا X الوداد البيضاوي المغربي.. الأحد 22 أكتوبر

الإياب

الأهلي X سيمبا.. 24 أكتوبر

صن داونز X بيترو أتلتيكو.. 24 أكتوبر

الترجي X مازيمبي.. 25 أكتوبر

الوداد X إنيمبا.. 25 أكتوبر