الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصري الديمقراطي" يشارك في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

شارك عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الأربعاء، في وقفة تأييد وتضامن ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها ضده قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

شارك في الوقفة أمام نقابة الصحفيين عدد من نواب الحزب وقياداته وشبابه، في إطار خطوات الحزب الدائمة لدعم الحق العادل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.

جدير بالذكر أن فريد زهران، رئيس الحزب، يعقد عدد من المقابلات مع السفراء والدبلوماسيين  لتوضيح معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه وفي العيش في سلام، وفضح ممارسات المحتل الإسرائيلي ضده.

جلسة طارئة بمجلس النواب لمناقشة الأوضاع بقطاع غزة 

ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة تناقش الأوضاع بقطاع غزة، واالتفح عدد كبير من النواب بالأعلام الفلسطينية وكذلك الكوفية الفلسطينية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس أمس لجلسة طارئة من خلال بيان رسمي، جاء فيه: «عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - أمس الأربعاء - حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق،  عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الحزب المصرى الديمقراطى الشعب الفلسطيني دعم الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة نقابة الصحفيين فريد زهران

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