"القاهرة الإخبارية" توثق جرائم الاحتلال بفيديو جديد

وثقت قناة "القاهرة الإخبارية" أحداثًا جديدة وغير مسبوقة لجرائم الاحتلال تؤكد مدى صمود الشعب الفلسطيني، أمام كل ما يحدث منذ السابع من أكتوبر بمقطع فيديو جديد.

ورصد الفيديو مدى بشاعة وجرم الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم الحرب، حيث استهداف المباني والبنى التحتية والأبراج السكنية والمشافي ونقاط الإسعاف وسيارات الإسعاف، حتى أن قوات الاحتلال استهدفت المسعفين والأطباء.

لا مكان آمنًا في غزة

جرائم حرب في كل بقعة من بقاع غزة، حتى أصبح لا مكان آمنًا في القطاع كله، وفي السياق ذاته، قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي يتمركز في منطقة الشجعية وحي الزيتون وشرق غزة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجه بضرورة إخلاء المناطق وهي مأهولة بالسكان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف تمركز خلال الساعات الأخيرة في منطقة خان يونس ورفح الفلسطينية، وكان في مناطق مأهولة بالسكان الأمر الذي أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي في رفح وخان يونس يستهدف المنازل المأهولة بالسكان دون إنذار سابق، مشيرة إلى أنه تم استهداف 4 أبراج سكنية بغارة واحدة في منطقة الزهراء في قطاع غزة، وتمت تسويتها بالأرض بشكل كامل".

وواصلت: "القصف في قطاع غزة لم يتوقف دقيقة خلال الساعات الأخيرة الماضية".