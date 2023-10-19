الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: يحسب لمصر وقيادتها الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم شعبها ( فيديو)

المواطنة
المواطنة

قالت إحدى المواطنات التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين المصريين، في وسط البلد، لـ" الدستور" إن ما يحدث في فلسطين هو كارثة إنسانية على كل المحاور، مشيرة إلى أن ما يحدث هو محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني، ومرفوض على كل الأصعدة.

وأضافت المواطنة: الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراته عظيمة جدًا، وأشارت إلى أن هذه التصرفات السديدة تحسب له، لأنه تحرك لنجدة إخواننا في غزة، الذين يموتون في كل لحظة، ويحسب لمصر وقيادتها الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه.
 

حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني 


 

الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية

چيلان ماهر لـ"الدستور": شاهدنا اقبالا كبيرا من الشباب للتبرع بالدم لأهالي غزة

متطوع بـ"الوطنية للتدريب": أتبرع بالدم لنجدة الشعب الفلسطيني (فيديو)

مدرب بـ"الوطنية للتدريب": الشعب المصرى يثبت وطنيته دومًا فى الأزمات (فيديو)

متطوعة بـ"الوطنية للتدريب": حملة "شريان واحد" أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطينى (فيديو)

متطوعة بـ"الوطنية للتدريب": مبادرة شريان واحد ترجمة لجهود الدولة لدعم فلسطين (فيديو)

موظف بالأكاديمية الوطنية للتدريب: "ندعم الشعب الفلسطيني ومصر في ضهرهم" (فيديو)

أحد خريجي "الوطنية للتدريب": ندعم الشعب الفلسطيني والتبرع بالدم أقل ما يمكن تقديمه (فيديو)

توافد كبير على الأكاديمية الوطنية للتدريب للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى (فيديو)

طفل مصري يتبرع بالدم لصالح أهالي غزة: "نفسي يبقى فيه أمن وأمان هناك" (فيديو)

وكان قد شارك عدد كبير المواطنين أمام نقابة الصحفيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، عصر الأربعاء، للتنديد بالاحتلال الصهيوني والهجمات على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة.

وتعالت هتافات المواطنين والصحفيين أمام نقابة الصحفيين، لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دونت عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان مجلس نقابة الصحفيين المصريين قد أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس عن رفضه محاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين، والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

نقابة الصحفيين عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني أمام نقابة الصحفيين بالاحتلال الصهيوني الهجمات على قطاع غزة قصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

جمال شقرة: الإخوان أرهقوا كُتّاب التاريخ لكثرة أكاذيبهم ووالد حسن البنا أول من دعا للعنف فى مقال بمجلة «النذير»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

"الإعلاميات العرب" يؤيد موقف الرئيس السيسى: عبّر عن نبض الشعوب العربية

أبكى ملايين حول العالم.. قصة الطفل الفلسطينى المصاب بالهلع فى مجزرة المعمدانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم