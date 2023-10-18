الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية

الحركة المدنية تنظم
الحركة المدنية تنظم وقفة أمام السفارة الأمريكية

شارك عدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية المصرية في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي في القاهرة، تنديدا بالقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في غزة.

 

المتحدث باسم الحركة المدنية: نطالب وزارة الداخلية  بتنظيم تجمع سلمي لرفض جرائم العدوان الإسرائيلي 

صرح خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، بأنه أثناء اجتماع لقيادات الحركة مساء الثلاثاء في مقر حزب المحافظين، تواردت الأنباء عن المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة في أعقاب القصف المتعمد للمستشفى المعمداني، واستشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال  والنساء. 

 

وتابع: "إننا في الحركة المدنية نعبر عن غضبنا وادانتنا بكل العبارات لهذه الجريمة. 

 

كما نؤكد ورفضنا استمرار أي شكل من أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني ونطالب بطرد السفير الصهيوني من مصر فورا واستدعاء السفير المصري من تل أبيب.. كما أكدت الحركة دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي الشعبي في مواجهة مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة".

 

وقررت الحركة مخاطبة وزارة الداخلية من أجل الحصول على تصريح رسمي بعقد تجمع سلمي يؤكد من خلاله المصريين رفضهم القاطع للحرب التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، وكذلك دعم الوقفات التي تنظمها نقابات الصحفيين والمحامين.

 

الرئيس السيسي يندد بقصف مستشفى المعمداني

 

وندد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصف مستشفى المعمداني قائلا: "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

 

وأضاف الرئيس:" لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية".

 

وتابع:" أؤكد موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
الحركة المدنية تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال أمام السفارة الأمريكية
إسرائيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الحركة المدنية السفارة الأمريكية القاهرة مستشفى المعمداني الرئيس عبدالفتاح السيسي

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