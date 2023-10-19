محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع القليوبية ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأهيل السيدات، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

وأعرب محافظ القليوبية، عن حرصه للمشاركة في هذه الفعالية، التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة بعد عقود من التهميش تمثلت في نظرة تقليدية خاطئة تنتقص من دورها وأهميته في المجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية، حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كل المستويات والأصعدة وأصبحت مشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل واضح في وجود وتقلد المرأة مناصب قيادية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،حيث تشغل المرأة وظائف قيادية ويشاركن بنجاح في إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية.

من جانبه قال رئيس جامعة بنها، إن المرأة في الجامعة شريك وطني حقيقي ولها دور فاعل في كل المجالات، مشيرًَا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية وتطوير مهاراتها القيادية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة قد شاركت بالبرنامج التدريبي الخاص بتغطية معايير فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي إيمانا بدور المرأة ومكانتها تسعى الجامعة من أجل تعزيز هذه المكانة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المرأة تعد عنصرًا أساسيًا في المجتمع، ولذلك فإن تمكينها يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية الشاملة وأن دور المرأة في القيادة لا يمكن إنكاره، لافتا أن المرأة تمتلك القدرات والمهارات اللازمة للقيادة في جميع المجالات بالإضافة الى تحويل العالم إلى مكان أفضل، وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأوضح " الجيزاوي " أن الجامعة شاركت أيضا في فاعليات تدريب الدفعة الاولى ببرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاقا من حرص الجامعة على الاستثمار في قدرات المرأة عن طريق تطوير وتنمية مهاراتها.

وخلال الندوة تم استعراض جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد واهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر متميزة لديها القدرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط، بجانب عرض الشروط الواجب توافرها للانضمام للبرنامج، من السيدات من كافة القطاعات (حكومى /عام /خاص / رائدات أعمال) من سن 22 إلى 50 عامًا منوها أنه يشترط في السيدة المتقدمة الإقامة داخل مصر، وان تكون مصرية حاصلة على مؤهل جامعي، وتجتاز المقابلة الشخصية وبعض الاختبارات اللازمة.