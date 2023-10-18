الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للتدريب تؤيد وتدعم موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، كأحد مؤسسات الدولة، تأييدها موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وتدعمه في مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

إدانة بأشد العبارات

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب أدانت ونددت بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين، وتدعم الموقف المصري في إدانة أي انتهاكات لأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.

مصر الرئيس السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب غزة فلسطين

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