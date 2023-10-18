الوطنية للتدريب تؤيد وتدعم موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، كأحد مؤسسات الدولة، تأييدها موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وتدعمه في مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

إدانة بأشد العبارات

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب أدانت ونددت بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين، وتدعم الموقف المصري في إدانة أي انتهاكات لأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.