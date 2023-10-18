الأكاديمية الوطنية للتدريب: ندين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى بغزة
أدانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، واستشهاد المئات.
وقالت الأكاديمية، في منشور لها على موقع فيسبوك: “الأكاديمية الوطنية للتدريب تدين وتندد بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين”.
وأضافت: “وتدعم الموقف المصري في إدانة أي انتهاكات لأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية”.