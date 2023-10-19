الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يقود مسيرة تضامنية مع أهالي غزة (فيديو)

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

نظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وعملاء الكليات وطلابها مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع أهالى غزة تعبيرًا عن وقوفهم خلف  الرئيس السيسي الذي أعلن موقف مصر  من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

وانطلقت مسيرة جامعة قناة السويس في مختلف انحاء الجامعة وسط حضور حاشد من الطلاب والعاملين في الجامعة، وذلك تأييدًا لغزة وإعلانا إن شعب مصر كلهم هم رئيسها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما أعلنه بشموخ يمثل واقع مصر الرائد في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة  .
الوقفة التضامنية جابت عدد من الكليات المختلفة بجامعة قناة السويس، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالمسيرة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث،والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

رئيس جامعة قناة السويس: نفتخر بالموقف المصري في القضية الفلسطينية 
وأعرب رئيس جامعة قناة السويس وطلاب وطالبات الجامعة عن فخرهم  بموقف مصر المتمثل في موقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالى فلسطين والقضية الفلسطينة، واستعداد شباب مصر  وشعبها أن يقدموا المساعدة لأهلنا في غزة خلال ساعات معدودة بداية من تقديم دمهم للمصابين والجرحى تنفيذًا لتعليمات رئيس مصر قائد الوطن.

مستشفيات جامعة قناة السويس ترفع درجة الاستعداد

وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عقد باجتماع موسع لمتابعة جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينين، كما أعلن الدكتور ناصر مندور  أن الجامعة شرعت في إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم بين طلابها وأهالي إقليم القناة وسيناء لمصابي وجرحى غزة في مدينة الإسماعيلية، والإسماعيلية الجديدة بسيناء.

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