كاتب صحفي: تصريحات الرئيس رسالة للغرب وإسرائيل بشأن القضية الفلسطينية

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن دور مصر قوي جدًا والاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن، جاء في توقيت هام للغاية، وتصريحاته أمس كانت رسالة واضحة لكل الأطراف الدولية التي تساند إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وكان رده قاطعًا وحازمًا.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتج عنها المفاوضات الأمريكية، وبسببها تمت المفاوضات على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث كانت تصريحاته واضحة منذ البداية للأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك محددات في كلمة الرئيس أمس وهي ثوابت منها الدعم الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والرفض التام لتهجير الأهالي من قطاع غزة.

جميل عفيفي: جميع دول العالم ترفض التصرف الوحشي لإسرائيل

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن كل ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي، هو جرائم حرب إسرائيلية، وتنفذ بدقة شديدة، لافتًا إلى أن جميع دول العالم اتضحت لديهم الرؤية، وجميع دول العالم ترفض التصرف الوحشي لآلة حرب إسرائيل.