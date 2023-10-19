الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسوان: 10 آلاف سائح يزورون أبوسمبل من مختلف الجنسيات

أبوسمبل
أبوسمبل

قال كبير مفتشي آثار أبوسمبل بمحافظة أسوان أحمد مسعود، إن معبدي أبوسمبل "رمسيس الثاني، ونفرتاري" جنوب أسوان، شهدا اليوم الخميس انتعاشة سياحية كبيرة بوصول أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات مع انطلاقة الموسم السياحي الجديد.

السياحة تتابع الأحداث الجارية وتواصل مع منظمة الرحلات بالخارج


وأضاف مسعود - في تصريح اليوم - أن تذاكر الدخول لمعبدي أبوسمبل سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم فقط دخول نحو 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، ولا يزال الزوار يتوافدون بالتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي بجنوب مصر. 

وأشار إلى أن السياح الأجانب توافدوا على مدينة أبوسمبل عبر حافلات برية تضم نحو 2750 سائحا، بجانب حافلات برية أيضًا تضم نحو 5100 سائح، أقلتهم 447 حافلة سياحية، بجانب وصول أكثر من 3 آلاف سائح عبر 6 رحلات طيران بمطار أبوسمبل الدولي و3 بواخر سياحية ببحيرة ناصر.

وتابع أن إدارة المعبد ومنطقة آثار أبوسمبل سعت إلى تقديم المساعدة للسائحين وتسهيل دخول الزوار الأجانب إلى المواقع الأثرية وتوفير سيارات جولف لكبار السن وغيرهم لنقلهم من بوابات الدخول إلى ساحة المعبدين، وتقديم المساعدات الأخرى التى تعكس راحة السائح واستمتاعه بزيارة المعالم الأثرية للحضارة المصرية. 

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مصادر: زيادة الطلب على السياحة الروسية ونسب الإشغالات المتوقعة


وأكد كبير مفتشي آثار أبوسمبل، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات المدينة السياحية إلى استقبال الحدث الفلكي الفريد الذي تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجاري بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهي الظاهرة الفلكية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون قديمًا وشاهدة على معجزات المصري القديم وحضارة مصر.

كان قد أكد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أهمية الحرص على قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية داخل المؤسسات أولًا بأول، ومقارنتها بالمخطط لها، حيث يعد ذلك أحد أهم أسباب نجاحها في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة الدورية لأداء ونتائج الخطط التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، باعتبارها منظمًا ورقيبًا لصناعة السياحة في مصر، وكذلك متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي، بما يسهم في توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.

كبير مفتشي آثار أبوسمبل محافظة أسوان رمسيس الثاني ونفرتاري انتعاشة سياحية كبيرة معبدى أبوسمبل مختلف الجنسيات بداية الموسم السياحي الشتوي بجنوب مصر

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