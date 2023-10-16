مصادر: زيادة الطلب على السياحة الروسية ونسب الإشغالات المتوقعة

قال علي المانسترلي، رئيس غرفة الشركات السياحية بالإسكندرية، إن هناك توقعات بارتفاع نسب الاشغالات السياحية في مصر خلال موسم الشتاء حيث استعادت الحركة السياحية نشاطها خلال الشهور الثلاث الماضية.

أكد المانسترلي أن السياحه الروسية تشهد تزايدًا تدريجيًا بداية من الحرب مع أوكرانيا، لكن الاشغالات الشتوية المتوقعة ستكون حسب تطورات الموقف بين فلسطين وإسرائيل.

أضاف لـ"الدستور" أن هناك توقعات بارتفاع حركة السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا خلال الموسم الجاري بزيادة قد تصل لـ60٪؜ مقارنة بنفس الموسم في الأعوام السابقة وتحديدا قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

من المقرر أن تقوم شركة طيران إيروفلوت الروسية بتشغيل قرابة 11 رحلة أسبوعية إلى شرم الشيخ وما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا للغردقة، كذلك من المقرر أن تستأنف سانت بطرسبرج رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل حيث تبدأ الرحلات المباشرة من مطار بولكوفو للغردقة في 29 أكتوبر وإلى شرم الشيخ في 1 نوفمبر.