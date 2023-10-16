الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: زيادة الطلب على السياحة الروسية ونسب الإشغالات المتوقعة

علي المانسترلي
علي المانسترلي

قال علي المانسترلي، رئيس غرفة الشركات السياحية بالإسكندرية، إن هناك توقعات بارتفاع نسب الاشغالات السياحية في مصر خلال موسم الشتاء حيث استعادت الحركة السياحية نشاطها خلال الشهور الثلاث الماضية.

أكد المانسترلي أن السياحه الروسية تشهد تزايدًا تدريجيًا بداية من الحرب مع أوكرانيا، لكن الاشغالات الشتوية المتوقعة ستكون حسب تطورات الموقف بين فلسطين وإسرائيل.

أضاف لـ"الدستور" أن هناك توقعات بارتفاع حركة السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا خلال الموسم الجاري بزيادة قد تصل لـ60٪؜ مقارنة بنفس الموسم في الأعوام السابقة وتحديدا قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

من المقرر أن تقوم شركة طيران إيروفلوت الروسية بتشغيل قرابة 11 رحلة أسبوعية إلى شرم الشيخ وما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا للغردقة، كذلك من المقرر أن تستأنف سانت بطرسبرج رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ مطلع  نوفمبر المقبل حيث تبدأ الرحلات المباشرة من مطار بولكوفو للغردقة في 29 أكتوبر وإلى شرم الشيخ في 1 نوفمبر. 

بريطانيا: حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية سيستغرق أيامًا

 

txt

وزير الطيران المدنى يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا لاستعراض الخطط والتدابير الأمنية بالمطارات المصرية.

إيروفلوت مصر وكذلك استئناف الرحلات الجوية زيادة الطلب علي السياحة الروسية نسب الاشغالات السياحة الروسية الروسية

مواد متعلقة

غرفة المنشآت السياحية تُعلن دعمها للشعب الفلسطينى فى صموده ضد الإحتلال الإسرائيلى

شبورة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم

البطوطى: المتحف اليونانى من أهم وأعظم متاحف حوض البحر المتوسط

"الأرصاد": انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بداية من السبت

افتتح بعد 18 عاما.. جولة في المتحف الرماني اليوناني بالإسكندرية

انخفاض بدرجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. تفاصيل طقس الخميس

انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءًا من السبت

بحضور الوزير.. "الطيران" تنظم ندوة "أكتوبر والمتغيرات الإقليمية" التثقيفية

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"