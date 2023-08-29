الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيا: حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية سيستغرق أيامًا

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

صرح مارك هاربر، وزير النقل البريطاني، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية في البلاد سوف يستغرق أياما، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقال في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني، وسيكون هناك بعض التأثير اليوم وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها.

يشار إلى أن بريطانيا عانت بعد عطل نتيجة خلل تقني في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وعلى أثر ذلك تم تحويل جميع الرحلات سواء الأرضية أو الجوية متوقفة وتم تحويلها إلى دول أوروبية، لم يحدد بعد موعد إصلاح العطل، الأمر الذي أثر على الاقتصاد البريطاني.

عطل في أنظمة الكمبيوتر 

ونشرت صفحة شركة الطيران "Loganair" على موقع "X"، المعروف سابقًا باسم «تويتر»: "لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح".

وأضافت، "الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير، وتابعت إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار".

الاقتصاد البريطاني بريطانيا الرحلات الجوية في بريطانيا النقل البريطاني القاهرة الإخبارية

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