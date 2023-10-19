نجل ترامب يهاجم الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل

أثار جونيور ترامب النجل الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتقاده غير المباشر للسياسة الأمريكية المتعلقة بالأحداث في غزة، والدعم المطلق والواضح للعدوان الإسرائيلي على غزة.

أكدت مجلة "ذا ويك" الأمريكية، أن دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكي السابق، دعا المواطنين الأمريكيين إلى تسليح أنفسهم لمنع "الطائرات الشراعية الآلية" من دخول منازلهم، في رد منه على طعن مسن أمريكي لسيدة فلسطينية ونجلها الصغير أمام منزلهم بالولايات المتحدة الأمريكية ووقف الشرطة مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكنًا في الحادث.

سخرية نجل ترامب من التعامل الأمريكي مع الأزمة في غزة

وتابعت المجلة الأمريكية، أنه في حديثه على البودكاست الخاص به، حيث أشار الابن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب إلى أن الأفراد لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الحكومة أو الشرطة لحماية أنفسهم وحثهم على شراء سلاح وتدريب أنفسهم على استخدامه.

وأضافت أنه خلال الفيديو، حث ترامب جونيور الأفراد على تعلم كيفية الدفاع عن أنفسهم بينما أشار إلى أن الأمريكيين بحاجة إلى الحق في شراء سلاح ناري من طراز AR-15 في حالة "دخول أشخاص في طائرات شراعية آلية إلى منزلك".

قال ترامب الابن: "لا يمكنك أبدًا الاعتماد على الحكومة لإنقاذك في وقت الحاجة، عندما تكون الثواني مهم، رجال الشرطة على بعد دقائق فقط، أنت بحاجة إلى التسلح، لا يمكنك إلا أن تثق بنفسك وتحافظ على سلامة عائلتك"، في إشارة لحادث الطعن الذي وقع للسيدة الفلسطينية ونجلها.

وتابع: "لذا فإنني أحث الجميع - وأنا أعلم أن الكثير من الناس كانوا هناك لشراء الأسلحة هذا الأسبوع، حتى اثنين من اليساريين الذين لم يتمكنوا من تخيل ذلك - أحث الجميع، على أخذ الوقت، لا تشتري السلاح فقط، يتعين التدريب أيضًا".

واستطرد قائلًا: "خذ عائلتك، ودعهم يتعلمون ليس فقط أن الأمر آمن، بل ستستمتعون جميعًا كثيرًا، يمكنني أن أضمن أن 99.999 بالمائة منكم سيقضون وقتًا رائعًا في ممارسة هواية جديدة بينما سيكونون قادرين أيضًا على الدفاع عن أنفسهم".

وكرر ترامب جونيور وجهة نظره القائلة بأنه إذا كانت الحكومة "لن تحميك، فيجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا".

وأشارت المجلة الأمريكية أن تصريحات نجل ترامب تأتي بسبب التعامل الأمريكي مع العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وهو ما قد يعرضها لخطر الجهاد العالمي الذي تبنته بعض المؤسسات الإسلامية للرد على العدوان، كما أنه يشير أيضًا إلى تعرض طفل مسلم فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات للطعن حتى الموت في جريمة كراهية مزعومة في بلينفيلد، إلينوي، حيث وتم القبض على جوزيف تشوبا، 71 عامًا، للاشتباه في قتل وديع الفيوم، ومحاولة قتل والدة الصبي البالغة من العمر 32 عامًا، والتي صنفت على أنها جرائم كراهية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان إنهم تمكنوا من تحديد أن الضحيتين كانا مستهدفين من قبل المشتبه به، مالك المنزل، "بسبب كونهما مسلمين والصراع المستمر في الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل".

اتهامات متجددة ورفض للمعايير الأمريكية المزدوجة

وعلى جانب آخر، اتهم جونيور عبر منصة "تروث سوشيال" المملوكة لوالده، الحكومة الأمريكية بازدواجية المعايير، بسبب رد الفعل العنيف على اختراق محتجين ضد العدوان على غزة لأحد مباني الكونجرس الأمريكي.

وكتب عبر المنصة: "تذكروا أيها الأصدقاء، إنها تعتبر أعمال شغب فقط إذا قام بها الجمهوريون، وإذا قام بها الديمقراطيون، فهي احتجاج من أجل العدالة الاجتماعية وطبيعية 100٪، هذه المعايير المزدوجة للعدالة الأمريكية مثيرة للاشمئزاز".

وفي وقت سابق، أدت احتجاجات لنشطاء بينهم أعضاء في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بالقرب من مجمع مباني الكونجرس، إلى دخول المتظاهرين إلى أحد مباني المجمع.