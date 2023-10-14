السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تصريحات ترامب.. كيف تؤثر حرب غزة على صراع الانتخابات الأمريكية؟

ترامب
ترامب

أفادت صحيفة الإندبندنت، أنه بعد توبيخ  الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب التعليقات التي أدلى بها في خطابات حملته الانتخابية خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث المشتعلة بين إسرائيل وفلسطين. 

كما أن وضع ترامب وحملته في وضع التطهير نتيجة لرد الفعل العنيف من تعليقاته حول الهجوم على إسرائيل، مما أدى إلى توبيخه بشدة من البيت الأبيض ووزير إسرائيلي، ويبدو أنه يتراجع عن انتقاداته الموجهة إلى بنيامين نتنياهو ويمتدح قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأخبر ترامب المحكمة أنه ليس من واجبه "دعم" دستور الولايات المتحدة في دفاع قانوني غريب.
مسؤول إسرائيلي يرد على تصريحات ترامب “المخزية” في أعقاب هجوم حماس. 


اتهامات ترامب المثيرة للجدل 

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خطابات تصعيدية مثيرة.. كيف يستخدم ترامب الدعاية للوصول للناخبين؟

بدأ اليوم التاسع من محاكمة دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار، والتي قدمها المدعي العام في نيويورك، في مانهاتن السفلى يوم الجمعة، مع عودة نائب رئيس منظمة ترامب، باتريك بيرني، إلى المنصة لإجراء الفحص المباشر من قبل مستشار المدعي العام في نيويورك، إريك هارين.

بدأ الاستجواب من حيث توقفت المحكمة الخميس الماضي، مع مشاكل تقييم قيمة عقار مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

يعتزم دونالد ترامب المثول شخصيًا في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك من أجل مواجهة مع الوسيط السابق الذي تحول إلى العدو اللدود مايكل كوهين.

وقال مصدر لوكالة أسوشيتد برس إن الرئيس السابق سيعود إلى المحكمة يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يشهد كوهين.

ورحب كوهين، الذي سُجن بتهمة الكذب على الكونجرس، بلم الشمل قائلًا: "لقد مرت خمس سنوات منذ أن رأينا بعضنا البعض. وإنني أتطلع إلى لم الشمل. آمل أن يفعل دونالد ذلك أيضًا”.

هذا الأسبوع، استمعت محكمة نيويورك في محاكمة ترامب للاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار، كيف أصبحت ادعاءات ترامب بشأن صافي ثروته عاملا حاسما في تأمين القروض من دويتشه بنك.

يقال إن المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ينظر في اتهام من فوربس بأن المدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين ويسلبيرج ربما كذب تحت القسم في المحكمة هذا الأسبوع. وتم تقليص شهادته يوم الخميس فجأة.

ترامب خطابات حملته الانتخابية الاحداث المشتعلة إسرائيل فلسطين

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