خلال 10 سنوات.. 700 مليار جنيه استثمارات فى قطاعات مختلفة بسيناء

أشاد المستثمرون بما قامت به الدولة المصرية من تنمية سيناء، خاصة آخر 10 سنوات، فقد شهدت ضخا كبيرا خلال الفترة من 2014 حتي 2022 وما زال الاستثمار فيها متاحا.

ووفقا لما أعلنته الدولة فإن سيناء شهدت خلال آخر 10 سنوات ضخ استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه في قطاعات مختلفة في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والفنادق.

فيما قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا إن الدولة المصرية نجحت في تنمية سيناء خلال السنوات الماضية، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في سنياء يؤكد ما تم إنجازه من تعمير لسيناء.

وأشار إلى أن مصر لن تترك سيناء لأي أحد، فسيناء مصرية وستظل مصرية.

من جانبه قال المهندس سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، أن الدولة المصرية نجحت في تنمية سيناء وقامت بضخ حجم كبير للغاية من الاستثمارات في جميع المجالات، سواء البنية التحتية والفنادق والكهرباء والاتصالات والإنشاءات.

وأضاف مصطفى أن مصر نجحت في تنمية سيناء منذ تحريرها عام 1973، حيث يوجد هناك العديد من الاستثمارات المهمة التي تسهم في التنمية المستدامة.

وأشار مصطفي إلي أن حجم الاستثمارات التي ضخته مصر خلال آخر 8 سنوات يبلغ حوالي 700 مليار جنيه في مجالات البنية التحتية ومشروعات الإسكان والطاقة والزراعة.

فيما قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن تنمية الاستثمارات في سيناء كان من أعظم القرارات التي اتخذتها الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن مصر نجحت في تنمية سيناء، وهو ما يؤكد أن نجاح الدولة المصرية في تعمير سيناء، موضحا أن جميع الشعب المصري يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراره حول منع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح أن مصر دائما تدعم القضية الفلسطينية من باب كونها دولة عربية وإسلامية وصاحبة سيادة وتاريخ عظيم.