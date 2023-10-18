بعد تصريحات السيسي.. هاشتاج "سيناء خط أحمر" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاج “#سيناء_خط_أحمر” مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس بشأن آخر التطورات في قطاع غزة.

وقالت رانيا سمير إحدى رواد السوشيال ميديا: “قالها السيسي سيناء خط أحمر.. والمصريون رددوا وراه ولابد أن يردها القاصى والدانى، بعينكم سيناء ع جثتنا”.

وقالت مها زيدان: “سيناء خط أحمر ولن نتنازل عن شبر واحد من أرضها.. دفعنا الغالي من أجل استردادها، سابقا أكثر من ١٠٠ ألف شهيد وحاليا ١٠٠ مليون مصري في انتظار الإشارة تحيا مصر”.

وقال آخر يدعى إسلام طاهر: "كلام الرئيس السيسي كان واضح أن مصر حاليا بتتجر لحرب رسمية مع الصهاينة.. أما حديثه عن صحراء النقب فقيده يكشف كذب أمريكا ودول أوروبا أن لو كنتوا عايزين تقضوا على الإرهاب ففي حلول أخرى إنما الأصل في الموضوع جر مصر لحرب، احنا معاك يا ريس وهنستحمل تبعات الحرب، إلا أرض سيناء خط احمر».

قرارات الرئيس

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري".

وأكد السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.



وأوضح الرئيس، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

هاشتاج سيناء خط أحمر

هاشتاج سيناء خط أحمر