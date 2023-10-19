الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى: سلاح الجو أغار على أهداف لحزب الله بجنوب لبنان

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أن سلاح الجو أغار على أهداف لحزب الله بجنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

وكتب المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شن الجيش خلال ساعات الليلة الماضية، غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان".

وأضاف: "من بين الأهداف، تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة)".

وأكد "أدرعي" أن الغارات جاءت ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، استعدادات بلاده القوية على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن غالانت قال، في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسئولين الحكوميين، إن «حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات.

وطلب من كبار المسئولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضًا.

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مستعد لقتال طويل الأمد في غزة

وقال الاحتلال الإسرائيلي، إنه مستعد لقتال طويل الأمد في غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، إن جيش بلاده قادر على خوض الحرب في أكثر من جبهة.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب، أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمر لا مفر منه.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، أمس، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيًا في الضفة الغربية. 

الإحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان أفيخاي أدرعي أهداف عسكرية

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