الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهورى ينظم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييد الموقف المصرى (فيديو)

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

نظم حزب الشعب الجمهوري وقفة احتجاجية أمام مقره، وذلك للتأكيد على دعمه وتضامنه مع شعب فلسطين الشقيق، وكذلك إدانة عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى.

كما أعلن الحزب عن تأييده لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وتضمنت الوقفة هتافات "منددة" لما يقوم به الكيان الصهيوني ضد المدنيين.

وقال حزب الشعب الجمهوري إنه يدعم بشكل كامل الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، الذي يعبر عن ضمير الأمة.

وأضاف حزب الشعب أنه يشدد على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها:

- الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين.

- سرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة.

- ارتكاز حل القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقًا للمرجعيات الدولية.

- رفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا بدفع الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أراضيهم.

- وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة؛ لتجنب التداعيات الخطيرة والجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.

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