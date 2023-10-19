أخبار الظهيرة| وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطانى التصعيد العسكرى بغزة وارتفاع الشهداء لـ3478

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار سياسية واقتصادية وفنية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار الظهيرة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التصعيد العسكري في غزة (فيديو)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، مباحثات ثنائية وموسعة حول التصعيد العسكري في غزة.

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ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 3478 شهيدًا و12065 مصابًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3478 شهيدًا و12065 مصابًا في قطاع غزة.

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"القاهرة الإخبارية": 678 شهيدًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، عن استشهاد 678 في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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"الصحة" تكشف حقيقة وجود المستشفيات الميدانية فى شمال سيناء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة وجود مستشفى ميداني في شمال سيناء، استعدادًا للتعامل مع كل الطوارئ والتداعيات التي تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

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الأسطول الخامس الأمريكى: وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارنى" إلى الشرق الأوسط

أكد الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الخميس، وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط.

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الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

في أعقاب الصراع الدامي الذي شهدته غزة بفعل العدوان الإسرائيلي، ظهرت آثار كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، حيث تأثر إنتاج وتصدير الغاز الإسرائيلي بشكل مباشر نتيجة للأحداث الأخيرة، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية مصالحها وضمان استقرار القطاع الطاقي.

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منى زكى تواصل دعمها لأهل فلسطين.. وتُدين الاعتداء على غزة

أدانت الفنانة منى زكى ما يحدث في غزة من قصف وعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير و"إنستجرام".

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