الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأسطول الخامس الأمريكى: وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارنى" إلى الشرق الأوسط

وصول المدمرة البحرية
وصول المدمرة البحرية يو إس إس كارني

أكد الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الخميس، وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط.

وكشف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن إرسال المدمرة يأتي للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت المواطن أيوب عمران العالم، عقب مداهمة منزله، كما داهمت عددًا آخر من المنازل بينها منزل المواطن محمد عزات، بعد أن فجرت أبوابه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والصوت على مدرسة بنات مخيم عقبة جبر.

txt

سفيرة فلسطين بباريس: نتطلع إلى دور فرنسي بنَّاء لوقف العدوان الإسرائيلي

وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، عن وقوع شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة.

وقالت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح الخميس: "شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة حسونة بحي الشجاعية، وآخر لعائلة محيسن بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأمس الأربعاء، أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يزيد على 3500 شهيد، جراء الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، في بيان رسمي، ارتفاع شهداء غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال، حتى الساعة 6 مساءً، لتصل إلى نحو 3478 شهيدًا، بحسب ما وصل إلى المشافي، بينما ارتفعت أعداد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 12 ألف جريح.

الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين

وجاءت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال 12 يومًا، بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال، لتصل إلى 3530 شهيدًا، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13500 مصاب.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، أمس الأربعاء، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.

لأسطول الخامس الأمريكي يو إس إس كارني الأسطول الخامس الأمريكي لمدمرة البحرية الشرق الأوسط لمياه الإقليمية

مواد متعلقة

فنزويلا تدعو لرفع صوت العالم ضد الإبادة الجماعية التى يتعرض لها سكان غزة

تحذير استخباراتى من عمليات إرهابية محتملة فى بريطانيا بسبب الصراع فى غزة

«الصحة العالمية»: الوضع بغزة يخرج عن السيطرة للعجز فى إيصال المساعدات

رئيس وزراء اليونان يلغى زيارته لإسرائيل

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى إلى 290 ألفًا و50 جنديًا منذ بداية الحرب

روسيا: قصف مستشفى المعمدانى "جريمة وتجرد من الإنسانية"

بايدن إلى إسرائيل لتقديم المساعدة العسكرية فى حرب غزة

مواجهات بين شباب فلسطينى والاحتلال شمال جنين

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

الرئيس السيسى يحذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية من خطورة التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم