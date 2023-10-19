الأسطول الخامس الأمريكى: وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارنى" إلى الشرق الأوسط

أكد الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الخميس، وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط.

وكشف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن إرسال المدمرة يأتي للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت المواطن أيوب عمران العالم، عقب مداهمة منزله، كما داهمت عددًا آخر من المنازل بينها منزل المواطن محمد عزات، بعد أن فجرت أبوابه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والصوت على مدرسة بنات مخيم عقبة جبر.

وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، عن وقوع شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة.

وقالت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح الخميس: "شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة حسونة بحي الشجاعية، وآخر لعائلة محيسن بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأمس الأربعاء، أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يزيد على 3500 شهيد، جراء الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، في بيان رسمي، ارتفاع شهداء غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال، حتى الساعة 6 مساءً، لتصل إلى نحو 3478 شهيدًا، بحسب ما وصل إلى المشافي، بينما ارتفعت أعداد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 12 ألف جريح.

الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين

وجاءت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال 12 يومًا، بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال، لتصل إلى 3530 شهيدًا، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13500 مصاب.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، أمس الأربعاء، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.