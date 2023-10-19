"الصحة" تكشف حقيقة وجود المستشفيات الميدانية فى شمال سيناء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود مستشفى ميداني في شمال سيناء، استعدادًا للتعامل مع كل الطوارئ والتداعيات التي تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الدولة المصرية تعمل وفقًا للتداعيات اللازمة، فنحن نمتلك مستشفيات ميدانية، ولكنها تتحرك وفقًا للتداعيات اللازمة.

تفاصيل التجهيزات الطبية في شمال سيناء

وحول التجهيزات الطبية في شمال سيناء، وحجم التجهيزات القائمة حاليًا، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة جاهزية المنظومة الصحية المصرية للتعامل مع أي تداعيات تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: "وزارة الصحة تتحرك على أربعة محاور رئيسية، الأول هو التأكد من زيادة أعداد وكفاءة وقدرة الفريق الطبي في مستشفيات شمال سيناء والمناطق القريبة من شمال سيناء"، لافتًا إلى أن المحور الثاني هو التأكد من الأعداد للأسرة داخل العناية المركزة أو الأقسام الداخلية وجاهزيتها.

التأكد من توفر كل المستلزمات والأدوية والمخزون الكافي من أكياس الدم

وأضاف: تم التأكد من توفر كل المستلزمات والأدوية والمخزون الكافي من أكياس الدم، مشيرًا إلى حملات التبرع بالدم الكثيفة والتي ما زالت مستمرة لدعم الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن المحور الرابع يتمثل في وضع خطة للتعامل مع الأمراض الوبائية المتوقعة نتيجة انقطاع المياه عن أهل غزة، لافتًا إلى أن وزير الصحة زار محافظة شمال سيناء وتفقد نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ طبي.

وواصل "عبدالغفار": "تم دعم محافظة شمال سيناء بفرق طبية في عدة تخصصات أبرزها: العظام وجراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية"، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على محورين هامين، وهما الجاهزية للتعامل مع الطوارئ وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المصريين داخل محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنه تم الدعم بأجهزة غسيل كلوي، ووحدات غسيل كلوي، قائلًا: "نحن جاهزون للتعامل مع كل الطوارئ والسيناريوهات المتوقعة".

