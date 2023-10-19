الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على خان يونس بقطاع غزة

قصف على خان يونس
قصف على خان يونس

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

إسرائيل تقصف بكثافة مباني سكنية

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" باستشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على خان يونس بقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقصف بكثافة مباني سكنية بتل الهوي جنوب غرب غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 43 مواطنًا من محافظة الخليل، فجر اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء

وأكدت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة وبلدة دورا جنوب الخليل ومخيم الفوار عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية خان يونس إسرائيل بتل الهوي

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